В преддверии открытия стадиона «Труд» пройдет субботник

Уже через две недели свои двери откроет реконструированный стадион «Труд». Горожане получат здесь полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, площадки для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и многое другое.

Сейчас на объекте проводятся заключительные, «косметические» мероприятия. С раннего утра началась валка старых опасных деревьев и обрезка крон. На стадионе завершается разметка беговых дорожек, сообщили в Управлении физкультуры и спорта горадминистрации.

Завтра, 28 июля, на стадионе силами работников администрации города будет организован субботник.

Как сообщалось ранее, официальное открытие стадиона и сдача легкоатлетических площадок и спортивных полей состоится 12 августа при участи губернатора Самарской области.

Фото: tgl-sport.ru
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 27.07.2017 12:45 [115] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2017, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus