В преддверии открытия стадиона «Труд» пройдет субботник

Уже через две недели свои двери откроет реконструированный стадион «Труд». Горожане получат здесь полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, площадки для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и многое другое.

Сейчас на объекте проводятся заключительные, «косметические» мероприятия. С раннего утра началась валка старых опасных деревьев и обрезка крон. На стадионе завершается разметка беговых дорожек, сообщили в Управлении физкультуры и спорта горадминистрации.

Завтра, 28 июля, на стадионе силами работников администрации города будет организован субботник.

Как сообщалось ранее, официальное открытие стадиона и сдача легкоатлетических площадок и спортивных полей состоится 12 августа при участи губернатора Самарской области.

Фото: tgl-sport.ru