В Самарской области ОМОН устроил засаду на продавца поддельного коньяка

Сотрудники ОМОН Росгвардии по Самарской области оказали силовую поддержку оперативникам Средневолжского линейного управления МВД на транспорте во время изъятия контрафактного алкоголя.

Полицейские договорились с мужчиной 1976 года рождения о покупке спиртного. Недалеко от железнодорожной платформы «Ягодная», где была назначена встреча, бойцы ОМОН организовали засаду. Сразу после того, как злоумышленник привез на своем автомобиле предназначенный для продажи алкоголь и начал его выгружать, сотрудники Росгвардии заблокировали его транспортное средство и задержали мужчину.

В общей сложности у задержанного изъято 300 бутылок со спиртосодержащей жидкостью емкостью 0,5 литра с нанесенной маркировкой одного из коньячных заводов. При этом акцизные марки имели признаки подделки, передает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе проведения операции физическая сила и специальные средства не применялись. По факту случившегося сотрудники транспортной полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.