Федеральные электрозаправки появятся по всей России

В России появится первая федеральная сеть электрозаправочных станций. Такую идею вынашивает компания «Российские сети», пишут «Известия».

В планах компании — устанавливать электрозаправки не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, чтобы можно было проехать на электромобиле от Калининграда до Владивостока.

Оператором энергетических сетей в России разработана и уже реализуется всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры, предусматривающая установку и обслуживание сети зарядных станций для электротранспорта в 77 субъектах федерации.

На сегодняшний день уже более 130 электрозаправок «Россетей» расположены в Москве и городах Московской области, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Ярославле и на острове Валаам. Ожидается, что этом году новые электрозаправки будут установлены в Самаре, Красноярске, Перми, Владивостоке и ряде других городов. Кроме того, в рамках пилотного проекта совместно с «Ростехом» (холдинг «Росэлектроника») будут оснащены зарядными станциями федеральные трассы «Дон» и «Кавказ», при этом первые 12 появятся уже до конца года. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 единиц.

Одним из решений, которое позволить осуществить зарядку вдоль автомобильных дорог, может стать совмещение традиционных объектов распределительных сетей с зарядной инфраструктурой. «Россети» готовы к оснащению комплектных трансформаторных подстанций устройствами переменного и постоянного тока для зарядки электромобилей.

По словам представителя «Россетей», динамичному развитию зарядной инфраструктуры на сегодня препятствуют малое количество электромобилей в стране, а также отсутствие у компании права на продажу электроэнергии и неясный механизм возврата инвестиций на приобретение и установку электрозаправочных станций.

По данным экспертов, на сегодня в стране всего около 1 тыс. электромобилей. Их количество хотя и увеличивается, но с каждым годом всё более медленными темпами. Активному росту электропарка, по мнению экспертов, мешают не только отсутствие зарядной инфраструктуры, но и холодный климат, который приводит к быстрому разряду батарей.