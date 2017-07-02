Общественные советы микрорайонов начали свою работу

С 21 июля в Автозаводском районе согласно графику начались первичные встречи с членами общественных советов микрорайонов, сообщили в городской администрации.

На повестке дня пока стоят организационные вопросы: выбор председателей, заместителей и секретарей, но совсем скоро работа перейдет в активное русло. На членов ОСМ возложен ряд важнейших задач: в домах – содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт, во дворах – благоустройство общественных территорий, в городе – дороги. Особое внимание будет уделяться контролю продаж алкогольной продукции в микрорайонах.

- У общественных инспекторов будут удостоверения и прописанные права, которые дадут им большие полномочия, – рассказал председатель общественного совета микрорайона 28А Николай Остудин. – Например, обнаружили нарушение, подали запрос в полицию и совместно отработали.

В данный момент завершается работа по формированию общественных советов микрорайонов. У жителей города еще есть возможность подать заявку на участие участия в общественном и координационном совете микрорайона. Анкеты и заявки принимаются в административных зданиях города, в здании городской думы и отделениях МФЦ.