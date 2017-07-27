3000 фактов превышения уровня тонировки выявлено в Тольятти с начала года

С начала 2017 года сотрудники ГИБДД Тольятти составили в отношении водителей около 3000 административных материалов за управление транспортными средствами со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента безопасности колёсных транспортных средств.

26 июля было проведено специальное профилактическое мероприятие по проверке светопропускаемости автомобильных стекол. За три часа за данное нарушение к административной ответственности привлечено 5 водителей.

Отдел ГИБДД ГУ МВД России по г. Тольятти напоминает, что частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента безопасности колесных транспортных средств, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что «тонировка» автомобильных стекол существенно ухудшает видимость, особенно в сумерки и при понижении температуры, что может послужить причиной дорожно-транспортного происшествия.