В Самарской области полиция разыскивает мать, оставившую новорожденного на улице

Сегодня, около восьми часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в 70-ти метрах от улицы Садовой, где расположены жилые дома, в селе Малая Царевщина, найден новорожденный ребенок.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники органов внутренних дел. Полицейские опросили местного жителя, обнаружившего ребенка. Мужчина рассказал, что, гуляя утром с собакой, услышал детский плач. Увидев у дерева младенца, он сразу же позвонил в полицию.

Младенец был завернут в махровое красное полотенце, без рисунка. Полицейские передали новорожденного прибывшим медикам. В настоящее время ребенок находится в одной из больниц города Самары. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход с целью уточнения информации о проживающих в селе женщинах, находившихся на последних сроках беременности.

По факту обнаружения новорожденного ребенка собран материал проверки, полицейские ведут розыск матери девочки. Всем, кому что-либо известно о ее личности, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020.