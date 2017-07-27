Следующий Тотальный диктант тольяттинцы напишут 14 апреля

14 апреля 2018 года пройдет ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант", сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Она добавила, что главным новшеством будущего года станет ежегодная смена столицы диктанта. Статус столицы предполагает, что город становится главной площадкой акции: автор приезжает читать свой текст в город-победитель.

"Всем известно, что штаб-квартирой "Тотального диктанта" исторически является Новосибирск. C этого года мы дадим шанс другим городам стать центром притяжения и главным городом акции", - приводит ТАСС слова Ребковец.

Прием заявок начнется осенью, далее на сайте totaldict.ru пройдет народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из семи участников. Презентация вошедших в него заявок пройдет в феврале в Новосибирском государственном университете, тогда же будет объявлен победитель. Штаб диктанта и его экспертный центр по-прежнему будут находиться в Новосибирске.

Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 000 человек.