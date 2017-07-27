Жительница Жигулевска получила год условно за организацию интимных салонов в Тольятти

Прокуратурой Комсомольского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении безработной 28-летней жительницы Жигулевска по факту организации занятия проституцией.

Как установлено в ходе расследования, подсудимая создала два интимных салона «Багира» и «Стелла», напечатала визитные карточки данных салонов, где указала номера телефонов, по которым клиенты могли договориться об оказании им интимных услуг сексуального характера. Указанные визитки подсудимая распространила в банях, саунах и гостиницах города Тольятти.

Подсудимая приняла к себе на работу в качестве проституток трех девушек, договорившись, что за 1 час работы они будут получать 900 рублей за каждого клиента.

Как сообщает прокуратура района, в апреле 2017 года женщина была задержана в одной из саун Комсомольского района, когда привезла по заказу клиентов трех девушек на выбор, указав стоимость 1 часа оказания интимных услуг в 3 000 рублей.

Приговором Комсомольского районного суда с учетом мнения государственного обвинителя указанное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.