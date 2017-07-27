У тольяттинца украли машину, чтобы сдать в металлолом

В полицию поступило сообщение от 49-летнего тольяттинца о краже его ВАЗ-2110 со стоянки в Автозаводском районе. Оперативный дежурный немедленно сообщил о произошедшем всем наружным службам.

Спустя непродолжительное время сотрудники ГИБДД заметили похищенную машину недалеко от пункта приема металлолома в селе Подстепки. Там же полицейские задержали предполагаемых преступников. В ходе опроса задержанные признались, что похитили транспортное средство с целью его дальнейшего сбыта на металлолом.

Доставив подозреваемых в отдел полиции, стражи правопорядка установили их личности. Злоумышленниками оказались ранее неоднократно судимый 26-летний уроженец Мордовии и не судимый безработный житель Жигулевска 1969 года рождения, сообщили в облГлавке.

В настоящее время по признакам кражи возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 27.07.2017 17:58 [102] (0)
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