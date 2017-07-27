Росгвардия наберет стипендиатов и победителей олимпиад в спецроту

Осенью Росгвардия создаст научную роту для призывников. Предпочтение в наборе будет отдаваться призывникам - победителям различных олимпиад, а также стипендиатам, сообщает ТАСС.

"Мы изучили опыт, который появился в Министерстве обороны, когда они создали научную роту, - рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко. - Мы уже осенью этого года планируем создать первую научную роту и комплектоваться она будет военнослужащими как по призыву, так и по контракту".

В качестве кандидатов будут приглашаться мужчины от 20 до 27 лет, которые имеют высшее профессиональное образование и изъявили желание служить в научной роте.

Основными направлениями службы в научной роте будут IT-технологии и исследование программного обеспечения, участие в разработке военной техники и технических средств, а также изучение отечественного и зарубежного опыта противодействия терроризму.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что в научной роте создастся группа, которая будет в том числе заниматься вопросами имиджа Росгвардии.