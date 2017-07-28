Тольяттинские гандболистки поучаствовали в победе сборной над Норвегией на чемпионате Европы

В Словении стартовал молодежный чемпионат Европы по гандболу среди девушек (девушки 1998 года рождения и младше). В составе сборной России в турнире принимают участие три воспитанницы тольяттинской КСДЮСШОР «Олимп» - Елена Михайличенко, Ольга Щербак и Варвара Юрьева.

В первом матче предварительного этапа сборная России обыграла команду Норвегии - 23:15. Елена Михайличенко отметилась одним заброшенным мячом, Ольга Щербак — тремя, Варвара Юрьева голов на забивала.

Сегодня россиянки сыграют с командой Македонии.