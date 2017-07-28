АВТОВАЗ увеличил выручку и почти достиг точки операционной безубыточности

Группа АВТОВАЗ объявила о результатах деятельности в I полугодии 2017 года по МСФО.

Компания отмечает продолжение позитивных тенденций относительно доли рынка, выручки и финансовых показателей. Первые признаки восстановления автомобильного рынка (+7% в сравнении с I полугодием 2016г.), растущая доля на нем, а также продолжающийся процесс реструктуризации Группы привели к оздоровлению финансовой ситуации, сообщает пресс-служба компании.

В I полугодии 2017 г. Группа АВТОВАЗ реализовала в России 140 231 автомобиль LADA, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года (124 353 шт.). Доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые автомобили + легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт до 19,5%. Такое достижение в значительной степени связано с растущими объемами продаж новых моделей Марки – LADA Vesta и LADA XRAY, в том числе благодаря расширению их модельного ряда (новые версии, новые комплектации). Пять автомобилей LADA вошли в TOП-20 самых продаваемых моделей: LADA Granta (2 место), LADA Vesta (3 место), LADA XRAY (9 место), LADA Largus (14 место), и LADA 4x4 (17 место).

Группа АВТОВАЗ увеличила объемы экспортных продаж автомобилей LADA (включая поставки машинокомплектов) на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном этот рост связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки в Казахстане и стартом продаж LADA Vesta на некоторых зарубежных рынках. Кроме того, Группа АВТОВАЗ реализовала 48 487 автомобилей брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по Альянсу.

В результате, выручка Группы АВТОВАЗ выросла до 102 млрд руб., что на 17,6% больше, чем в I полугодии 2016 года. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности с результатом -4,0 млн руб. (улучшение на 9 млрд руб. в сравнении с I полугодием 2016 года). Чистая прибыль Группы все еще осталась отрицательной и составила -4 млрд руб. (улучшение на 23 млрд руб.). Более того, Группа АВТОВАЗ подчеркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах Компании во II полугодии 2017 г. В частности, это увеличение закупочных цен на сырье и ухудшение валютных факторов. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, Компания продолжает реализовывать свой план реструктуризации.

«Мы рады улучшениям результатов продаж LADA и финансовых результатов Группы АВТОВАЗ. Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, Группа следует своему плану финансового оздоровления, - отметил президент АВТОВАЗа Николя Мор. - Поддержка со стороны наших акционеров – Альянса Renault-Nissan и ГК Ростех – поможет укрепить балансовые показатели Компании. Продолжающийся процесс оптимизации затрат, увеличившийся уровень локализации и подтвердившийся рост автомобильного рынка России вселяют в меня уверенность в возможности Группы преодолеть такие сдерживающие факторы, как валютные колебания и рост цен на сырье, а также подтвердить свою цель по достижению стабильно положительных операционных результатов в 2018 году».