Общественная палата РФ: Зарплаты женщин в России на треть ниже, чем у мужчин

Женщины в России получают заработную плату на 30% ниже, чем мужчины на аналогичной должности, заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

"Порядка 30% — гендерный принцип между женщиной и мужчиной. На той же должности если женщина и мужчина находятся, то… женщина получает на 30% меньше, чем мужчина", — приводят РИА Новости слова Починок.

Она также считает, что ряд терминов российского законодательства является дискриминационным, в их числе понятия "время дожития" и "пенсия по старости" для женщин 55 лет.

Член ОП РФ также считает дискриминацией отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров.

"То, что у нас некоторое время установлена неиндексация (ред — пенсий) работающим пенсионерам, экономически ставит их в дискриминационное положение", — заявила Починок.