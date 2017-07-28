Три тольяттинские спортшколы стали обладателями Грантов «Фонда поддержки олимпийцев России»

Подведены итоги всероссийского конкурса на вручение Грантов специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва.
Данный конкурс ежегодно организовывает некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России».
Гранты назначаются за высокие спортивные достижения в олимпийских видах спорта. Условия конкурса и виды спорта ежегодно определяются Положением.
Как сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации, в Тольятти получателями грантов стали:
Благодаря высоким спортивным результатам своих воспитанников, у спортивных школ появилась возможность приобрести новый спортивный инвентарь и оборудование.