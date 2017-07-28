Три тольяттинские спортшколы стали обладателями Грантов «Фонда поддержки олимпийцев России»

Подведены итоги всероссийского конкурса на вручение Грантов специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва.

Данный конкурс ежегодно организовывает некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России».

Гранты назначаются за высокие спортивные достижения в олимпийских видах спорта. Условия конкурса и виды спорта ежегодно определяются Положением.

Как сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации, в Тольятти получателями грантов стали:

МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» (отделение гимнастики), 2 место – 1,5 млн. руб. Хочется отметить, что отделение плавания также заняло 2 место, но по условиям конкурса одно учреждение может претендовать только на 1 грант.

МБУДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки», 3 место -750 тыс.руб.

МБУДО СДЮСШОР №14 «Жигули» (парусный спорт), лауреаты- 500 тыс. руб.

Благодаря высоким спортивным результатам своих воспитанников, у спортивных школ появилась возможность приобрести новый спортивный инвентарь и оборудование.