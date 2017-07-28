В Жигулевске вор вытащил из магазина алкоголь, еду и нетбук

В июле полицию обратился продавец одного из магазинов, расположенного по улице Фрунзе в Жигулевске. Женщина рассказала, что из магазина похищена алкогольная продукция, продукты питания и нетбук. Общая сумма материального ущерба составила более 15 000 рублей. 

Было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Из материалов уголовного дела следует, что преступник разбил стекло в магазине, отогнул решетку и проник в торговое помещение, откуда похитил имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Однако молодой человек решил сам сознаться в преступлении и пришел в отдел полиции, где написал явку с повинной. Все похищенное имущество злоумышленник использовал по своему усмотрению. 

По данным оперативников, подозреваемый – 25-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 28.07.2017 09:34 [124] (0)
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