В Жигулевске вор вытащил из магазина алкоголь, еду и нетбук

В июле полицию обратился продавец одного из магазинов, расположенного по улице Фрунзе в Жигулевске. Женщина рассказала, что из магазина похищена алкогольная продукция, продукты питания и нетбук. Общая сумма материального ущерба составила более 15 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Из материалов уголовного дела следует, что преступник разбил стекло в магазине, отогнул решетку и проник в торговое помещение, откуда похитил имущество, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Однако молодой человек решил сам сознаться в преступлении и пришел в отдел полиции, где написал явку с повинной. Все похищенное имущество злоумышленник использовал по своему усмотрению.

По данным оперативников, подозреваемый – 25-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.