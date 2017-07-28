Под Тольятти ГИБДД проведет рейды на пешеходных переходах

Сегодня с 16 до 17 часов сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского района на территории Тимофеевки проведут рейд, целью которого является профилактика правонарушений на пешеходных переходах. Будут выявляться нарушения ПДД водителями, а также пешеходами.

В очередной раз сотрудники Госавтоинспекции напомнят пешеходам о правилах передвижения по проезжей части, о правилах перехода и об использовании световозвращающих элементов, ведь при их использовании риск попасть под колеса автомобиля снижается в несколько раз, а у водителя в несколько раз повышается возможность заранее заметить человека на дороге и принять все меры во избежание трагедии.

Водители транспортных средств также не останутся без внимания, отмечают в ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району. В свою очередь им напомнят о том, что согласно ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

Безопасность пешеходов на дороге может быть достигнута лишь при взаимном уважении участников дорожного движения друг к другу.