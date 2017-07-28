Кипрские бизнесмены узнали о преимуществах Тольятти

В эти дни в Самаре проходит первая международная конференция "Русско-кипрский бизнес: делаем деньги вместе!". Около сотни гостей с острова Кипр посетили Самарскую область для того, чтобы обсудить с топ-менеджерами среднего и крупного российского бизнеса перспективы сотрудничества, подписать агентские договоры, открыть представительства и создать совместные предприятия.

Конечно, такое мероприятие посетило и руководство Тольятти, чтобы рассказать иностранным инвесторам об экономических преференциях нашего города и подчеркнуть целесообразность взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Алексей Бузинный, заместитель главы Тольятти по финансам, экономике и развитию, показал бизнесменам презентацию ТОР «Тольятти», рассказал об инвестиционных площадках города и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

– Тольятти – один из крупнейших промышленных центров страны. На долю нашего города приходится порядка 40% от общего объема отгруженных товаров по Самарской области. – подчеркнул Бузинный. – Статус ТОСЭР, присвоенный городу в 2016 году, призван стать новым стержнем экономики Тольятти. Сегодня город обладает уникальными инструментами поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности. И если мы объединим усилия, и наши инвесторы, и кипрские компании могут получить хороший синергетический эффект.