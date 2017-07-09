Тольяттинские вандалы сломали арт-объекты на танцевальной площадке «Пятак»

Уже не в первый раз усилия тольяттинцев по благоустройству нашего города идут прахом из-за определенного контингента граждан, в народе именуемых просто быдлом. В ночь с 23 на 24 июля, спустя лишь месяц после завершения международного проекта «Медуза превращает нас в искусство», появились первые акты вандализма на территории танцевальной площадки «Пятак».

Напомним, проект «Медуза превращает нас в искусство» прошел с 25 по 29 июня в рамках летней программы «Итальянский парк» на бывшей танцевальной площадке «Пятак» (Набережная 6-го квартала). 

В рамках проекта были представлены стрит-арт работы, которые реализовали художники Джаир Мартинес (Турин, Италия) и Елисей Жуковский (Тольятти, Россия). Спустя 35 лет художники вновь интерпретировали тему, с которой работали во время оформления этого пространства архитектор С.М. Виноград (Москва) и художник В.А. Бубнов (Москва). Таким образом, они представили свои варианты заполнения пространства новыми смыслами, превратив заброшенный объект в произведение искусства.

К сожалению, некоторые горожане не смогли в силу воспитания и развития оценить работу художников – арт-объекты серьезно пострадали от рук и, скорее всего, ног жителей, «весело» отдыхающих на набережной.  Поэтому команда проекта решила снова показать положительный подход к общественным пространствам и провела мини-акцию, чтобы восстановить разрушенные арт-объекты. 

Надеясь на уважительное отношение жителей к городу и на более подробное информирование об изменениях городской территории от администрации, организаторы решили запустить медиа-акцию, в рамках которой предлагается репостнуть в соц.сетях фотографии восстановленных арт-объектов с хэштегами #городэтоя #пятак2017 #здесьбылмеждународныйпроект 

Фото акции: vk.com/album-121030734_245608642

Фото: Дарья Гарвей 
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  3. 28.07.2017 10:34 [221] (0)
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