Тольяттинские гандболистки в составе сборной сыграют в полуфинале европейского турнира

Сегодня в венгерском городе Дьёре пройдут полуфинальные матчи XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

В соревнованиях принимают участие сборные, составленные из девушек 2000 г.р. и моложе. В юниорской сборной России здесь выступают тольяттинки Ева Демидович и Алена Саушкина.

Вчера наша команда провела матч против Дании и не оставила соперницам шансов – 31:20 (17:12). Ева Демидович отметилась в матче одним заброшенным мячом.

Сегодня вечером сборная России поборется за выход в финал с румынками, чуть раньше во второй паре сыграют Дания и Венгрия. Финал пройдет в субботу.