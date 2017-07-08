На улице Комсомольской оценили качество ремонта дорог (фото)

27 июля специалисты департамента дорожного хозяйства совместно с представителями общественного совета Центрального района вышли на проверку участка дороги на ул. Комсомольской, где проводилась укладка верхнего слоя от ул. Победы до ул. Ленина. Данный отрезок входит в плановые работы по ремонту магистрали от ул. Победы до ул. Карла Маркса. Общая площадь участка, который необходимо отремонтировать составляет 17,9 тыс. м2.

На дороге уже полностью выполнены мероприятия по фрезерованию, устройству выравнивающего слоя, замене бортового камня. Работы по укладке верхнего слоя завершены на участке площадью 8,8 тыс м2, сообщает городская администрация.

Проверка на данной территории проводилась в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Вместе со специалистами активисты измерили толщину верхнего слоя, температуру асфальто-бетонной смеси, проверили очистку дорожного покрытия от посторонних предметов, грязи и пыли, оценили качество продольных сопряжений укладываемых полос и установку бортового камня.

По итогам проверки члены общественного совета отметили, что работы на данном участке дороги ведутся с соблюдением всех норм и заверили свое положительное решение подписью во внутреннем акте.