Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля двухлетней давности

В сентябре 2015 года в дежурную часть полиции поступило заявление от 53-летней тольяттинки, которая сообщила, что у нее похищен автомобиль Lada Granta.

Прибыв на место, полицейские осмотрели место преступления, собрали улики, установили, что хозяйка поставила свой автомобиль возле дома по улице Ярославской накануне вечером, а утром своего транспортного средства не обнаружила.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все это время работа полицейских по поиску преступника и автомашины не прекращалась. Сотрудники полиции проверяли автомастерские и автостоянки. Отрабатывались гаражные кооперативы и автомобильные рынки. На причастность к преступлению проверялись лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали нигде не работающего, ранее не судимого жителя села Ново-Еремкино Самарской области. По версии следствия, 52-летний злоумышленник разбил переднее стекло пассажирской двери, проник в автомобиль и похитил его, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Транспортное средство он разобрал, а запчасти продал. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Подозреваемый в содеянном признался. Ведется следствие.