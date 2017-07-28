Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля двухлетней давности

В сентябре 2015 года в дежурную часть полиции поступило заявление от  53-летней тольяттинки, которая сообщила, что у нее похищен автомобиль Lada Granta.

Прибыв на место, полицейские осмотрели место преступления, собрали улики, установили, что хозяйка  поставила свой автомобиль  возле дома по улице Ярославской  накануне вечером, а утром своего транспортного средства не обнаружила.      

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Все это время работа полицейских по поиску преступника и автомашины не прекращалась. Сотрудники полиции проверяли автомастерские и автостоянки. Отрабатывались гаражные кооперативы и автомобильные рынки. На причастность к преступлению проверялись лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали нигде не работающего, ранее не судимого жителя села Ново-Еремкино Самарской области. По версии следствия, 52-летний злоумышленник разбил переднее стекло пассажирской двери, проник в автомобиль и похитил его, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. Транспортное средство он разобрал, а запчасти продал. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды. Подозреваемый в содеянном признался. Ведется следствие.

 
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 28.07.2017 12:45 [147] (0)
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