Сегодня «Лада» проведет вторую игру с «Торосом»

В латвийском Озолниеки тольяттинская «Лада» продолжает подготовку к новому сезону Континентальной Хоккейной Лиги. Сегодня в 18:30 (тлт) наша команда проведет второй контрольный матч с нефтекамским «Торосом», выступающим в ВХЛ.

Напомним, два дня назад сильнее оказались тольяттинцы, одержавшие победу со счетом 3:1.

В хоккейном клубе объявили состав на игру:

Иванников (Никоноров); Гуркин - Маленьких, Белоусов - Зернов - Скороходов; Ежов - Сухих, Валуйский - Мастрюков - Бабенко; Дьяков - Жлоба, Бочаров - В.Стрельцов - А.Стрельцов; Давыдов - Моренец, Рукин - Кокшаров - Жарков, Рахимуллин.