Тольяттинское сообщество задерживало зарплату и несвоевременно произвело расчет 53 уволенных сотрудников

Прокуратурой Автозаводского района проведена проверка соблюдения ООО «ЖИЛСТАНДАРТ» требований трудового законодательства.

Проверкой было установлено, что общество в период с мая по июнь 2017 года выплату заработной платы работникам осуществляло с нарушением установленных сроков, а также несвоевременно произвело окончательный расчет при увольнении 53 сотрудникам. Кроме того, у организации имелась задолженность по выплате заработной платы за июнь 2017 года перед одним работником в сумме 18 187, 41 руб.

Напомним, что в соответствии с требованиями трудового законодательства, работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату не реже чем два раза в месяц, а также производить выплату окончательного расчета в день увольнения.

Прокуратурой района директору ООО «ЖИЛСТАНДАРТ» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения. Кроме того, в отношении юридического лица - ООО «ЖИЛСТАНДАРТ» и его директора возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП, материалы которых направлены в Государственную инспекцию труда в Самарской области для рассмотрения, сообщает региональная прокуратура.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме.