В августе ГИБДД устроит 20 проверок тяжеловесному транспорту

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по массовой проверке водителей, допускающих нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

В августе мероприятия пройдут 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 числа.

Госавтоинспекция напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица. При этом водителю грозит как штраф, так и лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в 500000 рублей.