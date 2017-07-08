ТОР «Тольятти» может пополниться еще одним резидентом

ООО "ВолгаГофроПак" в ближайшее время готова пополнить число резидентов ТОР. Накануне прошла встреча заместителя главы администрации Алексея Бузинного с руководством компании.

Как сообщили в горадминистрации, в данный момент компания проводит сбор документов для того, чтобы войти в состав ТОРСЭР.

В настоящее время в промышленном объеме "ВолгаГофроПак" производит трехслойный гофрированный картон самых разных размеров и конфигураций (короба, лотки, прокладки, листы с бурым или беленым поверхностным слоем).

У компании есть собственный современный завод, запущенный в работу в 2013-м году на территории Комсомольского района Тольятти. Производственная мощность предприятия до 120 млн. м изделий в год.

Особой гордостью тольяттинского предприятия является новый японский плосковысекательный пресс ASAHI, способный работать и на микрогофрокартоне, и на на материале пятислойного профиля.