На месте бывшего кинотеатра «Маяк» может появиться сквер

27 июля в рамках заседания Общественного совета Комсомольского района состоялось обсуждение вопроса развития территории на месте разрушенного кинотеатра «Маяк».

Ныне на этом участке стоит заброшенная стройплощадка, заросшая бурьяном и кустарником, на территории которой расположен бетонный фундамент высотой стен более 2 метров. Земельный участок под этим объектом принадлежал частному предпринимателю, но недавно он перешёл в муниципальную собственность, что позволяет местной власти предпринять какие-то шаги по обустройству этой территории.

Глава Комсомольского района Артём Анисимов подчеркнул, что Сергей Анташев поставил задачу проработать варианты комплексного развития территории от Волги до улицы Коммунистической в районе речного вокзала – новый объект на площадке под бывшим кинотеатром должен органично вписываться в общую картину. Как отметили участники обсуждения, комсомольчане хотят видеть на этом месте сквер.

Депутат Борислав Гринблат предложил провести конкурс проектов. К примеру, рассматривается устройство нескольких лестниц и размещение фотографий Комсомольского района вдоль стен – со времён начала строительства ВАЗа до сегодняшних дней. Но без видения профессиональных дизайнеров и архитекторов – это пока лишь предварительные наброски.

Как сообщает пресс-служба гордумы, по итогам совещания было решено дождаться предложений дизайнеров, которые должны быть представлены администрации района в первых числах августа. Затем необходимо провести ещё одну встречу Общественного совета с участием депутатов и главы Комсомольского района, чтобы определить, какое из предложений по развитию этой территории послужит фундаментом для разработки макета и проекта сквера, который будут воплощать в жизнь.