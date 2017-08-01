Сегодня тольяттинцы почтят память воинов, погибших в Первой мировой войне

В декабре 2012 года в число официальных памятных дат России была внесена дата 1 августа, как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Он установлен в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне.

1 августа с 10.00 до 12.00 у обелиска Славы в Тольятти на пост заступят воспитанники военно-патриотических клубов «ФорПОСТ» МБУ ММЦ «Шанс», «Вымпел» г.о. Жигулевск, НП «Навигацкая школа».

Надо сказать, что поминовение павших солдат началось ещё в годы самой войны, которая стала первым военным конфликтом мирового масштаба, одновременно с появлением первых воинских захоронений. Однако, в годы советской власти в нашей стране Первую мировую войну рассматривали лишь как столкновение империалистических держав, вызванное ростом противоречий между ними и борьбой за экономическое и политическое господство в Европе и колониях.

В рамках поддержки деятельности Постов №1 Самарской области Департамент по делам молодёжи Самарской области, государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодёжной политики» продолжают проведение областной акции «Перекличка Постов № 1 «Этих дней не смолкнет слава»», приуроченной к Дням воинской славы России и отдельным памятным датам. Организатором акции в г.о. Тольятти выступает муниципальное бюджетное учреждение многофункциональный молодёжный центр «Шанс».