Тольяттинские предприятия и организации нуждаются в 4844 работниках

По информация Центра занятости населения численность безработных граждан на 28.07.2017 г. составила 6098 чел., из которых 53,3 % приходится на женщин, 13,1 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,1 % - граждан предпенсионного возраста. 23,1 % - уволенные по сокращению штата. 5,9 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 161 чел., трудоустроено 104 безработных гражданина, направлено на профессиональное обучение 27 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 180 чел., социальной адаптации – 50 чел., психологической поддержке – 45 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,47 %.

14 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 161 чел. занят неполную рабочую неделю, 127 чел. находятся в простое по вине работодателя. Предприятия и организации заявили о потребности в 4844 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 45,5 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,3 чел. на 1 свободное рабочее место.