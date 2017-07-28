Детский технопарк получил площади в «Жигулевской долине»

27 июля был подписан договор на безвозмездную передачу площадей (около 1000 кв.м.) в «Жигулевской долине» для размещения детского технопарка «Кванториум-63 регион».

Новые помещения проинспектировали будущие педагоги, высказав свои замечания и пожелания относительно расположения и обустройства аудиторий - «квантумов», сообщает пресс-служба городской администрации.

- Некоторым кванториумам, например, промышленному дизайну, требуется больше окон, другим нужна локальная сеть, – подвел итог осмотра Алексей Богатов, руководитель структурного подразделения «Кванториум-63 регион». - В принципе, теперь мы определились со всеми учебными классами и все педагоги остались довольны. На следующей неделе начнем проводить коммуникации, завершать косметический ремонт и готовиться к расстановке мебели.

Параллельно с работой по оснащению аудиторий оборудованием продолжается и комплектование штата. Решается вопрос с кандидатурой руководителя площадки в Тольятти, завершается подбор педагогов.

Что же касается набора заявок обучающихся, то в этом направлении Тольятти показывает стабильно высокую динамику, опережая даже областной центр. Больше двух сотен дошколят (с 6 лет) и школьников уже изъявили желание узнать больше о профессиях будущего и есть возможность зачислить на обучение еще около четырехсот человек.

- На 15 сентября у нас запланировано открытие тольяттинского «Кванториума», - отметил Максим Трещанин, директор самарского областного центра детско-юношеского технического творчества (в его ведомстве находится тольяттинский «Кванториум»). - К этой дате мы завершим комплектование групп и начнутся занятия педагогов с детьми.

Прием заявок на бюджетное обучение в детском технопарке продолжается на региональном портале кванториум63.рф. Для детей с 6 лет доступны направления IT, робоквантум (мехатроника и прикладное программирование), промышленный дизайн (создание инновационного продукта) нано-квантум (изучение материаловедения на микро- и наноуровнях) и проектирование беспилотных транспортных средств.