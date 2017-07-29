В Тольятти меняется работа маршрутов на садово-дачные массивы

С 5 августа меняется расписание, пункты отправления автобусов и стоимость проезда маршрутов № 156/172к, 239, 268 и 322, сообщает горадминистрация.

Отправление автобусов на садово-дачные массивы будет осуществляться с площадки ТРК «Парк Хаус».

Схема движения маршрута № 156/172к: Автозаводское шоссе – Южное шоссе – дорога «Тольятти – Ягодное» – дорога до садово-дачных массивов.

Остановки для посадки/высадки пассажиров будут осуществлять на каждом остановочном пункте по ходу следования автобуса.

Расписание маршрутов здесь.
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  3. 29.07.2017 11:03 [191] (0)
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