В Тольятти меняется работа маршрутов на садово-дачные массивы

С 5 августа меняется расписание, пункты отправления автобусов и стоимость проезда маршрутов № 156/172к, 239, 268 и 322, сообщает горадминистрация.

Отправление автобусов на садово-дачные массивы будет осуществляться с площадки ТРК «Парк Хаус».

Схема движения маршрута № 156/172к: Автозаводское шоссе – Южное шоссе – дорога «Тольятти – Ягодное» – дорога до садово-дачных массивов.

Остановки для посадки/высадки пассажиров будут осуществлять на каждом остановочном пункте по ходу следования автобуса.

Расписание маршрутов здесь.