Безопасность в каждый двор

Сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми уполномоченными полиции продолжают работу с детьми и взрослыми во дворах.

Полицейские призывают родителей обеспечить безопасный досуг детей в период летних каникул. Рассказывают, что основной причиной дорожно-транспортных происшествий с детьми во дворовой территории является неосторожный выход из-за стоящего транспортного средства. Сотрудники полиции обращают внимание на необходимость постоянного контроля за детьми во время прогулок и рекомендуют взрослым на личном примере показывать детям, как правильно вести себя на дороге и улице.

Юным жителям рассказывают, как не стать жертвой преступления, и напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения. Автоинспекторы обращают внимание ребят на то, что внимательными надо быть не только вблизи проезжей части, но и во время прогулок в жилой зоне.

Дорожные полицейские учат детей распознавать дорожные «ловушки», которыми могут стать деревья и кусты, здания, стоящие машины, арки и так далее. Чтобы ребята в любое время могли освежить полученные знания, правоохранители вручают им и их родителям памятки для пешеходов, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В завершение мероприятий сотрудники полиции дарят все юным участникам дорожного движения световозвращающие наклейки.