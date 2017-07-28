В Тольятти с 5 августа заработают муниципальные ярмарки

В Тольятти снова заработают четыре муниципальных ярмарки. Приостановка их работы проходила в связи с планом их организации. Согласно этому документу, ярмарка должна работать только 60 дней в году. В плане прописано, когда и как проходит каждая ярмарка, рассказала руководитель управления потребительского рынка Ирина Антонова.

Она же сообщила о том, что ярмарки снова заработают 5 августа.

Муниципальные ярмарки расположены северо-восточнее жилого дома по Южному шоссе, 37; восточнее жилого дома по ул. Мурысева, 52; восточнее жилого дома по ул. Железнодорожной, 23 и на Поле чудес.