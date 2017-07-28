На стадионе «Труд» прошел субботник

Сегодня на стадионе «Труд» прошел субботник, в котором приняли участие работники городской администрации, руководители департаментов, а также неравнодушные горожане. Территорию очистили от строительного мусора, зарослей, сухой травы, провели обрезку крон деревьев. Специалисты департамент городского хозяйства организовали транспорт для вывоза мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Заместитель главы администрации Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова поблагодарила всех участников акции за вклад в уборку значимой территории.

- Очень скоро «Труд» снова откроет свои двери для всех тольяттинцев? - сказала она. - В начале августа здесь планируется провести тожественное открытие стадиона, приуроченное ко Дню физкультурника. Надеемся, что большой спортивный праздник станет приятным подарком для жителей и гостей города».

Напомним, стадион «Труд» был построен в 1955 году заводом «Волгоцеммаш» И пользовался популярностью у жителей города. После реконструкции обновленный стадион «Труд» получил полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и много других функциональных участков.