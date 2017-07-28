Пьяный тольяттинец устроил аварию и сам пострадал в ней

Утром 27 июля произошло ДТП по вине водителя в состоянии опьянения.

26-летний водитель автомобиля "Лада Приора" двигался по проезду со стороны Южное шоссе в направлении ул. 70 лет Октября. Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем "Лада Гранта". Водитель-нарушитель обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. По данному факту собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен для принятия мер в суд Автозаводского района. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В этом году сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти выявлено более 2000 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

27 июля в Автозаводском районе прошел рейд по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. За время проведения мероприятия водителей, позволивших себе сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, не выявлено.

Активную помощь в получении информации о случаях, создающих угрозу безопасности дорожного движения, могут оказывать водители общественного транспорта, обслуживающий персонал АЗС, кафе и магазинов, расположенных непосредственно вблизи проезжей части.

Руководство ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и о водителях, грубо нарушающих правила дорожного движения. По всем поступившим сигналам полицейские принимают необходимые меры реагирования. Позвонить можно в дежурную часть ГИБДД по телефону 22-80-05.