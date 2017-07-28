В общественных местах могут появиться дефибрилляторы

Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопрос оснащения общественно-доступных мест дефибрилляторами, сообщают РИА Новости.

"В настоящее время Минздравом России… прорабатывается вопрос целесообразности размещения в общественно-доступных местах автоматических наружных дефибрилляторов для оказания первой помощи пассажирам с нарушениями сердечного ритма", — сообщили в ведомстве. 

Работа идет совместно с главным внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Игорем Молчановым, главным внештатным специалистом кардиологом Минздрава России Ириной Чазовой, главным внештатным специалистом кардиологом-аритмологом Минздрава России Еленой Голуховой и главным внештатным специалистом по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергеем Багненко.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 28.07.2017 17:23 [79] (0)
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