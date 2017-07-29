ГИБДД и общественники проверили состояние пешеходных переходов рядом с тольяттинскими школами

Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений рядом с образовательными учреждениями Тольятти, который активисты Общероссийского Народного фронта провели совместно с представителями ГИБДД показал, что более половины пешеходных переходов имеют отклонения от Государственного стандарта.

В Тольятти расположено 62 образовательных учреждения, имеющих непосредственный выход на проезжую часть дороги. Вблизи данных учреждений расположено 55 пешеходных переходов.

В рамках обследования был выявлен ряд недостатков в обеспечении безопасности дорожного движения вблизи школ города. В частности, 35 пешеходных переходов не отвечают нормативным требованиям стандартов. Общественники зафиксировали отсутствие дублирующих дорожных знаков 5.19.1/2 «Пешеходный переход», ограничивающих пешеходных ограждений, искусственных неровностей, светофоров типа Т.7 и светофорного регулирования на многополосных дорогах.

«До начала учебного года осталось совсем немного времени, и все усилия сегодня должны быть направленны на устранение недостатков, которые в конечном итоге должны привести к снижению уровня детского травматизма и смертности на дорогах», - отметил активист ОНФ Денис Радченко.

Рекомендации специалистов и общественников направлены в департамент по благоустройству города Тольятти для устранения замечаний до начала учебного года.

С начала года сотрудниками ГИБДД выдано 287 предписание на устранение недостатков в содержании улично-дорожной сети, за неисполнение которых к административной ответственности привлечено 16 должностных и 18 юридическое лиц, сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.