В Тольятти к ответственности привлечен водитель, осуществляющий перевозку детей

Во время каникул особое внимание сотрудников ГИБДД направлено на соблюдение Правил при организованной перевозке группы детей.

Вновь к административной ответственности привлечен водитель, осуществляющий перевозку группы детей. Обстановка в нашем городе, говорит о том, что руководители учебных заведений, спортивных организаций, туристических агенств, родители, не в полном объеме владеют информацией о требованиях предъявляемых к организованной перевозке групп детей, а недобросовестные перевозчики не в полном объеме выполняют указанные Правила, констатируют в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти

Администрациям образовательных организаций важно помнить о действии Постановления Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. №1177, которое утверждает Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

– для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус с года выпуска которого прошло не более 10 лет,

- который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, могут быть допущены только водители, соответствующие следующим требованиям:

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет;

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей;

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр.

Правилами установлены дополнительные требования к порядку организации и осуществления организованной перевозки группы детей автобусами, а именно:

- если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами - в подразделение Госавтоинспекции подается (не позднее 2 дней до дня начала перевозки) уведомление об организованной перевозке группы детей;

- в случае если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов - в Госавтоинспекцию подается заявка на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн.

В соответствии с Правилами, установлено, что при организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки детей и назначенных сопровождающих.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать все необходимые меры безопасности маленьких пассажиров при передвижении по маршрутам следования. За неполные 7 месяцев к административной ответственности за нарушение правил перевозки групп детей привлечено 5 водителей, 6 юридических и 4 должностных лица.