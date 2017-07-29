«Эдша Тольятти» изготовила в этом году более 1,3 млн деталей

Компания «Эдша Тольятти» значительно нарастила объемы своего производства в особой экономической зоне «Тольятти». За первые шесть месяцев 2017 года на предприятии произведено более 1,3 млн автокомпонентов, что более чем в 2 раза выше показателя, выполненного за весь прошлый год. Объем выручки компании с момента запуска производства в ОЭЗ превысил 300 млн рублей.

В настоящее время на заводе производят петли боковых дверей и для дверей задка, для капота и крышки багажника. Главными потребителями являются заводы в Тольятти и Ижевске – АВТОВАЗ и Ижевский автомобильный завод. Деталями немецкого производителя комплектуются автомобили Lada Kalina, Lada Granta и Lada Vesta.

Напомним, что завод «Эдша «Тольятти» начал работать в ОЭЗ в марте 2016 года. Несмотря на небольшой рабочий стаж, компания уже вошла в число лучших поставщиков АВТОВАЗа, а также получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO/TS 16949, описывающий современные требования к предприятиям, работающим в автомобильной промышленности.