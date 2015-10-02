Тольяттинские акробаты завоевали бронзовые награды на Спартакиаде учащихся

В Краснодаре прошли финальные соревнования в прыжках на акробатической дорожке Спартакиады учащихся России.

В финале по прыжкам на акробатической дорожке у девушек третье место заняла тольяттинская спортсменка, воспитанница СДЮСШОР № 7 «Акробат» Элина Степанова. Ее результат 59,600 баллов. У победительницы — Полина Горохова из Ставрополя — 61,600. В индивидуальных прыжка на батуте еще одну «бронзу» сумел добыть для нашей команды Кирилл Пантелеев, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Тренерами наших спортсменов являются Елена Дорофеева, Александр Безуглый и Ольга Элекина!