Тольяттинские акробаты завоевали бронзовые награды на Спартакиаде учащихся

В Краснодаре прошли финальные соревнования в прыжках на акробатической дорожке Спартакиады учащихся России.

В финале по прыжкам на акробатической дорожке у девушек третье место заняла тольяттинская спортсменка, воспитанница СДЮСШОР № 7 «Акробат»  Элина Степанова. Ее результат 59,600 баллов. У победительницы — Полина Горохова из Ставрополя — 61,600. В индивидуальных прыжка на батуте еще одну «бронзу» сумел добыть для нашей команды Кирилл Пантелеев, сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Тренерами наших спортсменов являются Елена Дорофеева, Александр Безуглый и Ольга Элекина!

 
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 30.07.2017 12:03 [133] (0)
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