«Лада» проиграла по буллитам во втором матче с «Торосом»

Тольяттинская команда провела второй контрольный матч в Латвии. Соперником «Лады» вновь стал нефтекамский «Торос» из ВХЛ. Напомним, первый матч выиграли тольяттинцы со счетом 3:1. В отчетном поединке ситуация развивалась иначе.

Счет в первом периоде открыли нефтекамцы, а в третьем периоде увеличил свое преимущество до двух шайб. Тольяттинца попытались переломить ход игры, распечатали ворота «Тороса», но нефтекамцы вновь вышли вперед на два гола - 2:4. И вновь «Лада» смогла сравнять счет 4:4 и победителя команды определяли в серии буллитов, где «Торос» оказался точнее.

Шайбы у «Лады» забрасывали Георгий Белоусов, Игорь Скороходов, Дамир Рахимуллин и Даниил Жарков.

1 августа в заключительном матче сбора «Лада» сыграет со «СКА-Невой».