В Самарской области температура достигла +35 градусов

В выходные дни в Самарской области под влиянием антициклона сохраняется жаркая погода. Максимальная температура воздуха в отдельных районах уже достигает 34-35 градусов. Но если в субботу будет преимущественно сухо, то в последующем наш регион попадёт под воздействие фронтальных разделов циклонического вихря, поднимающегося из районов Чёрного моря. Пройдут дожди, прогремят грозы, возможен град. Температура воздуха понизится, омтечают специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС".

Сегодня днем температура воздуха составляет +29... +34 градуса, завтра может уйти за +35. Тем не менее, в воскресенье местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В период 27 июля - 1 августа 2017г в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).