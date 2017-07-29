Тольяттинские гандболистки в составе сборной сыграют за бронзу фестиваля в Дьере

В Венгрии прошел четвертый игровой день XIV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, на котором в составе юниорской сборной России (девушки 2000 г.р. и моложе) по гандболу выступают учащиеся КСДЮСШОР «Олимп» Ева Демидович и Алёна Саушкина.

Во вчерашнем полуфинале россиянок ждало разочарование на площадке «Ауди-Арены» в Дьёре, где они уступили своим румынским сверстницам со счетом 26:30 (14:14). Обе тольяттинки отметиться результативностью не смогли, сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

В другом поединке 1/2 финала хозяйки турнира обыграли датчанок – 32:24 (15:13). В сегодняшнем финале встретятся Венгрия и Румыния, а перед этим в матче за третье призовое место сразятся Россия и Дания.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 29.07.2017 15:08 [92] (0)
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