Советы кардиолога: как пережить жару

Минздрав региона публикует рекомендации специалистов Самарского областного клинического кардиологического диспансера для населения.

Схему лечения может поменять только врач!

С наступлением жарких деньков сердце начинает учащенно биться. Оно в жару испытывает острый дефицит кислорода на фоне испарений от асфальта, выхлопных газов от автомобилей.

В группе риска ухудшения здоровья при высокой температуре воздуха находятся люди:

- страдающие заболеваниями сердечно - сосудистой системы: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью,

- принимающие некоторые препараты, например, диуретики (мочегонные), антиаритмические препараты, нитраты, антиагреганты и антикоагулянты и некоторые другие.

Во время сильной жары у людей с сердечно - сосудистыми заболеваниями увеличивается частота сердечных сокращений, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов. Но не пытайтесь изменять схему терапии самостоятельно. Это может сделать только лечащий врач!

Если солнце агрессивно

Солнечный удар – это проблема, с которой мы можем столкнуться исключительно в летний период времени, в то время как тепловой удар можно получить в закрытом помещении, где низкая влажность и высокая температура воздуха.

Признаки теплового и солнечного ударов:

головокружение;

головная боль;

учащенное сердцебиение;

тошнота;

холодный пот;

покраснение кожных покровов лица;

упадок сил.

В критических случаях человек под действием сильного тепла или солнца может потерять сознание, а температура тела может повыситься до 41°С. Факторы, способствующие тепловому и солнечному ударам:

– большая масса тела,

– состояние повышенного психоэмоционального напряжения,

– препятствия для рассеивания тепла – плотная одежда, плохо проветриваемые помещения,

– сердечно - сосудистые и эндокринные заболевания,

– проблемы неврологического характера,

– прием некоторых лекарственных средств,

– состояние алкогольного опьянения,

– курение.

Тепло наносит удар

Обычно тепловой удар начинается внезапно, но иногда до его начала появляются некоторые неприятные симптомы в виде тянущих мышечных болей, ярко выраженного ощущения жажды. Затем пульс человека учащается, часто становится аритмичным, кожные покровы становятся неестественно сухими и горячими, артериальное давление понижается, появляется одышка. Достаточно часто тепловой удар протекает на фоне носовых кровотечений, рвоты, диареи, анурии (задержки выделения мочи).

Первая помощь при тепловом или солнечном ударе

При первых признаках теплового удара следует вызвать врача. И как можно быстрее поместить больного в более холодное место, чтобы быстрее охладить организм. Идеальный вариант – это ванна с температурой воды 18-20°С, но может быть также и обычное смачивание кожных покровов пострадавшего человека водой комнатной температуры. Обеспечить приток свежего воздуха. На голову необходимо положить холодные компрессы, при возможности подмышки и область паха обтереть спиртом. Важно знать, что в момент охлаждения человек может проявлять признаки резкого психического двигательного возбуждения. Если тепловой или солнечный удар случился на улице, то человека необходимо немедленно поместить в тень, максимально освободить от одежды, чтобы кожа охлаждалась. При признаках рвоты повернуть голову набок. Если человек пребывает в сознании, то полезно пить воду мелкими глотками, вода должна быть комнатной температуры. Если пострадавший потерял сознание или у него появился болевой синдром, то его обязательно нужно доставить в лечебное учреждение, незамедлительно вызвать «скорую помощь».

Профилактика теплового или солнечного удара

Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.

Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой (лучше столовой минеральной), зеленым чаем, отваром мяты, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Необходимо избегать летом употребления алкоголя, особенно это касается крепких алкогольных напитков. Исключительно важно соблюдать в жаркие дни питьевой режим – пить не менее 1,5 – 2,5 литров жидкости (пациентам с сердечной недостаточностью необходимо посоветоваться с врачом).

Рекомендации для «сердечников» летом по питанию:

1) Объем пищи должен быть меньше. Следует перенести основной прием пищи на вечерние часы с потреблением на завтрак – 35%, на обед -25%, на ужин – 40% суточного рациона;

2) Продукты должны быть легкими. Желательно, чтобы в рационе было больше жидких блюд. На Руси всегда была высочайшая культура холодных супов – окрошка, свекольник, холодный щавелевый суп. Надо максимально уйти от жирных, тяжело перевариваемых блюд, от острой, соленой пищи. Основу должны составлять овощи и фрукты, богатые жидкостью, клетчаткой, витаминами и минералами, кисломолочные продукты, творог, орехи (особенно миндаль), которые не просто сдерживают рост холестерина, а даже понижают его - поэтому ежедневной нормой является 30 граммов орехов в день (употреблять можно любые виды: грецкий, фундук, кешью, миндаль, арахис).

Важно знать, что при температуре окружающей среды больше 25 градусов по Цельсию противопоказаны: тяжелый физический труд, лечебный массаж, тепловые физиопроцедуры, занятия оздоровительной физкультурой, так как это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно - сосудистую систему.



Используя эти простейшие меры профилактики, можно легче перенести жаркие знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья.