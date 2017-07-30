В Тольятти возобновляются объезды по внутриквартальным территориям

Благодаря объездам дворов можно оперативно отслеживать ситуацию с содержанием территорий, и с их благоустройством, и, соответственно, влиять на процесс, если где-то выявлялся непорядок.

На этой неделе глава города Сергей Анташев проводил объезд с первым заместителем Игорем Ладыкой, главой Автозаводского района Юрием Хвостовым, главой Центрального района Артемом Гончаровым, руководителем департамента дорожного хозяйства и транспорта Павлом Банновым и руководителем департамента городского хозяйства Вадимом Ериным. Комплексное содержание «внутрикварталок» и автомагистралей находится на должном уровне. Анташев отметил, что впервые за долгое время покосили траву вдоль дороги по улице Родины. В пути следования автобуса с чиновниками можно было видеть, как в разных частях города работает техника по уборке территорий, пишут "Городские ведомости".

Вадим Ерин сообщил, что в этом году будут проводиться фасадные работы на 44 жилых домах во всех трех районах города. Где-то будут заделывать межпанельные швы, где-то устанавливать новые окна, менять входные группы дверей, где-то красить фасад и так далее. Работы в этом направлении уже начались по адресам ул. Ленинградская, 11, ул. Жилина, 8 и ул. Ставропольская, 25, в чем убедились участники объезда. Как напомнил Ерин, общий объем средств, который выделяется на благоустройство в этом году, 245 млн рублей, и в качестве субсидий Управляющие компании получат 200 млн из них. Пока выдали 95 млн рублей самым крупным компаниям – УК №1, УК №2, УК№3 и Департаменту ЖКХ. Что касается строительства спортивных площадок, которые будут делать в рамках программы благоустройства, то по 14 площадкам аукцион состоится 4 августа, а по трем – уже сегодня.

Также участники объезда побывали возле здания бывшей «Пирамиды». После того, как прилегающую территорию очистили от мусора и зарослей травы, появилась реальная возможность проводить здесь мероприятия для населения.

В ходе объезда определились с планами на ближайшее будущее. Глава города отметил, что необходимо проводить объезды практически каждую неделю, всякий раз будут смотреть какой-нибудь один район. Для этого от Ерина он потребовал представить паспорт благоустройства на 2017 год. Кроме того, в ходе каждого объезда должна звучать информация, сколько денег уже освоено. На объезды собираются приглашать управляющие компании, крупных подрядчиков и в обязательном порядке представителей Общественных советов районов, управляющих микрорайонами, старших по домам.