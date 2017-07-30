На улице Никонова на тольяттинку напал грабитель и вырвал сумку

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 23-летней тольяттинки о том, что на улице на нее напал неизвестный мужчина и похитил сумку.

Полицейские установили, что к девушке, возвращавшейся с прогулки, у подъезда дома на улице Никонова подбежал незнакоец, вырвал из рук сумку, а после скрылся с места происшествия. Потерпевшая подробно описала нападавшего – это был мужчина 35-ти лет, ростом около 170 см., среднего телосложения. Подозреваемый был одет в кофту темного цвета и шорты.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска за совершение уличного грабежа задержали безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков 35-летнего жителя Комсомольского района города. Мужчина в содеянном признался и рассказал, что похищенное продал, а деньги потратил на собственные нужды, сообщили в облГлавке.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам грабежа.