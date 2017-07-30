В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

Прокуратурой Центрального района признано законным и обоснованным постановление Центрального МСО г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО СК «АТП № 5» и мэрии городского округа Тольятти в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников ООО СК «АТП № 5» и мэрии городского округа Тольятти, используя свои служебные полномочия, имея умысел на совершение мошенничества, путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств в сумме не менее 300 000 рублей, выделенных из муниципального бюджета г.о. Тольятти и бюджета Самарской области на строительство объекта капитального строительства - жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенного на ул. Льва Толстого, 23 в г. Тольятти, сообщает региональная прокуратура.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.