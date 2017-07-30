Пять тысяч за первое место

Россия занимает первое место среди всех стран мира по потреблению героина, к нам попадает 21% всего производимого в мире героина и 5% всех опиумосодержащих наркотиков. Ежемесячно от наркомании в России умирает 5000 человек.

Среди ужаса официальной статистики ООН и МВД, есть и место для счастья. Но может ли человек приспособиться к жизни без химической зависимости? Русская Православная церковь утверждает, что зависимый может пройти курс ресоциализации и жить.

Алексей Еранов, накрозависимый с десятилетним стажем, а ныне консультант по химической зависимости, при поддержке координационного комитета РПЦ, организовал и провёл семинар в Самарской духовной семинарии.

Алексей поделился собственным опытом, а батюшки из Тольятти, Сызрани, Жигулёвска и Самары рассказали о том, как они помогают людям в их, казалось бы, безвыходной ситуации. На семинаре присутствовали и психологи.

Как можно помочь зависимым? Какой возраст самого молодого зависимого? Как зависимый может начать себе помогать? На эти вопросы ответил Илья Ворожейкин, психолог Самарской психиатрической больницы.

- Илья, как практикующий психолог, что порекомендуете семьям, столкнувшимся с зависимостью? Какой первый шаг?

- Первый шаг - признать проблему. Этот шаг происходит внутри человека. При участии или без участия специалиста, если человек не готов признавать наличие проблемы, её размеры, помощь извне невозможна. Первый шаг - это признание проблемы.

- А члены семьи могут помочь своему родному и как действовать, когда мы видим, что человек действительно губит себя?

- Могут помочь. Чем лучше всего можно помочь? Тем, чтобы самим обратиться к специалисту, т.к. проблема зависимости всегда затрагивает не только самого человека, но и тех, кто рядом, а ближе всех семья. Часто эта проблема затрагивает коллег, друзей и близких, но и семью всерьёз. Членам семьи тоже нужна специфическая помощь и это здорово помогает самому зависимому. Проблема, как правило не в зависимости, она в зависимости выражается. Наркомания, зависимость - это, очень очень часто, внешнее выражение неблагополучия и как процесс имеет свою закономерность.

- И как поступить? Навязывать лечение, обращение к специалисту или в первую очередь пообщаться с человеком?

- Если пообщаться, оказывается всё эффективным и помощь человек принимает. Но это непростой процесс. Часто, в семье, где есть зависимость, коммуникация нарушена, а если сказать человеческим языком, эти люди давно не говорили друг с другом по-человечески, а иногда лет двадцать.

- В вашей практике какой возраст самого молодого зависимого?

- Работать с очень молодыми, юридически большая проблема. Я работаю в центрах, где с очень молодыми, в принципе не работали, поэтому всё начинается с 18, иногда с 17 лет. Но беседуя с ребятами, я знаю, что употребление в одиннадцать, двенадцать, тринадцать лет - это не редкое явление.

- Что важно предпринять каждому из нас, когда мы видим ребёнка с сигаретой, с алкоголем на улице или в наркотическом опьянении?

- Это широкий вопрос... Я так отвечу. Не игнорировать. Не в том смысле, что бросаться помогать, ведь иногда невозможно помочь. Понимая это мы должны постараться в семье вести себя по-человечески. Задаться вопросом: "А я как веду свою жизнь?" - увеличиваю вероятность заболеть или уменьшаю вероятность заболеть.

- А какое значение для выздоровления имеет вера?

- Это то, что очень здорово может помогать. То, что может быть опорой, какой людям не хватает.

- Не только в Самарской области, но и по всей России, проблема зависимости является одной из наиболее острых. Что нужно делать человеку, который уже находится в зависимости, но пока не осознаёт опасности?

- Лечь или перед сном с самим собой поговорить. Задать себе несколько вопросов: "Что я со своей жизнью делаю и что уже сделал, что я уже потерял, чем я уже заплатил?" Много лет работаю с зависимыми и я не встречал тех, кого бы это не мучило, хотя может быть и такие есть. Нужно посмотреть вообще, что в жизни уже нарушено, сколько друзей ушло, понять скольких людей уже оттолкнул, потому что в моменте употребления может казаться, что это они не любят. Нужно увидеть, что всё не так однозначно. Это отрезвляет, даже если человек в наркотическом опьянении.

- Илья, какую книгу вы порекомендуете зависимым, какую информацию почерпнуть, чтобы определиться на каком этапе человек находится и как начать себе помогать?

- Есть книга Горски "Путь выздоровления", есть книги Ирины Млодик не напрямую про зависимость, но про многое что лежит в её основе.

С момента возникновения на карте государства Российского, перед его гражданами возникают всё новые вызовы. И вот сейчас, когда первые места уже заняты, только от каждого из нас лично зависит ход и дальнейшее развитие событий.

Укрепляйте семью, общайтесь с друзьями! Берегите себя, своих близких и Россию!

Андрей Дубасарский

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