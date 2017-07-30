Неделя Тольятти: новые резиденты ТОР, точка безубыточности АВТОВАЗа, город борется с вандалами

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Подписаны соглашения с новыми резидентами ТОР

26 июля в администрации Тольятти состоялось подписание трехсторонних соглашений с новыми резидентами ТОСЭР - ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА».

Заявки резидентов были одобрены экспертной комиссией 14 июля. Суммарная стоимость проектов компаний составляет порядка 430 млн рублей. Новые резиденты планируют создать в Тольятти 90 рабочих мест.

В настоящий момент положительное решение комиссии по отбору резидентов в ТОР «Тольятти» принято уже в отношении восьми компаний.

Чуть позже стало известно о том, что в ближайшее время пополнить число резидентов ТОР может ООО "ВолгаГофроПак". В данный момент компания проводит сбор документов для того, чтобы войти в состав ТОРСЭР. В настоящее время в промышленном объеме "ВолгаГофроПак" производит трехслойный гофрированный картон самых разных размеров и конфигураций (короба, лотки, прокладки, листы с бурым или беленым поверхностным слоем). Производственная мощность предприятия до 120 млн. м изделий в год.

Также отмечается, что на данный момент документы 16 потенциальных резидентов находятся в проработке, у четырех – завершающая стадия оформления заявок. Власти рассчитывают, что к концу 2017 года объем инвестиций резидентов ТОР составит не менее 3,5 млрд руб., при этом в Тольятти будет создано более тысячи рабочих мест.

Сегодня Тольятти значится в числе лидеров по количеству резидентов среди всех ТОРов страны. Несмотря на это, по мнению Сергея Анташева, стартовые темпы нужно увеличивать.

«Сегодня мы делаем все, чтобы привлечь максимальное количество резидентов. В частности, проводим активную работу с зарубежными инвесторами: уже состоялись встречи в посольстве Италии, Словении, Японии. К нам приезжал посол Чехии, в ближайшее время пройдет подобная встреча с предпринимателями из Германии. И все же основная группа, с которой связаны наши усилия и ожидания – это инвесторы из России. Яркий тому пример – подписанные сегодня соглашения. Компании заходят в ТОР с интересными проектами, которые имеют очень хорошие перспективы», - считает Сергей Анташев.

АВТОВАЗ почти достиг точки операционной безубыточности

Группа АВТОВАЗ объявила о результатах деятельности в I полугодии 2017 года по МСФО. Компания отметила продолжение позитивных тенденций относительно доли рынка, выручки и финансовых показателей. В этом году АВТОВАЗ реализовал в России 140 231 автомобиль LADA, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года (124 353 шт.). Доля LADA на российском автомобильном рынке (легковые автомобили + легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт до 19,5%. Такое достижение в значительной степени связано с растущими объемами продаж новых моделей Марки – LADA Vesta и LADA XRAY, в том числе благодаря расширению их модельного ряда (новые версии, новые комплектации). Пять автомобилей LADA вошли в TOП-20 самых продаваемых моделей: LADA Granta (2 место), LADA Vesta (3 место), LADA XRAY (9 место), LADA Largus (14 место), и LADA 4x4 (17 место).

Также АВТОВАЗ увеличил объемы экспортных продаж автомобилей LADA (включая поставки машинокомплектов) на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном этот рост связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки в Казахстане и стартом продаж LADA Vesta на некоторых зарубежных рынках. Кроме того, Группа АВТОВАЗ реализовала 48 487 автомобилей брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по Альянсу.

В результате, выручка АВТОВАЗа выросла до 102 млрд руб., что на 17,6% больше, чем в I полугодии 2016 года. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности с результатом -4,0 млн руб. (улучшение на 9 млрд руб. в сравнении с I полугодием 2016 года). Чистая прибыль Группы все еще осталась отрицательной и составила -4 млрд руб. (улучшение на 23 млрд руб.).

Отметим, что Lada Vesta поднялась на 24 позиции среди самых продаваемых автомобилей в Европе. По итогам первого полугодия Vesta была продана в количестве 35 тысяч экземпляров, что на 52% больше, чем за аналогичный период 2016 года. С таким результатом модель заняла 87-ю строчку рейтинга. Ближайшими "соседями" российского автомобиля оказались Peugeot 108 (86 место) и Audi Q5 (88 место).

Сергей Анташев проинспектировал обзорный маршрут по Тольятти

Глава администрации Тольятти Сергей Анташев и его заместители проинспектировали кольцевой обзорный маршрут по Тольятти. В мае этого года комиссия комитета по импортозамещению Министерства культуры РФ включила Тольятти в брендовый маршрут по Самарской области «Жигулевские выходные». Важным условием попадания в федеральную программу стала финальная проработка ряда замечаний, внесенных экспертами в дорожную карту.

"По благоустройству, дорогам, указателям работа уже ведется, - отметил градоначальник. - Должны также дополнительно появиться смотровые площадки, запланировано благоустройство знаковых мест. Одним из центральных должен быть памятник Татищеву".

Поэтому в рамках объезда памятнику основателю города В.Н. Татищеву и прилегающей к нему уделили особое внимание. В настоящее время там уже ведутся работы по очищению скульптуры от загрязнений с последующей обработкой мастикой, восстановление кованой решетки, плитки и камня в основании памятника. В планах ремонт тротуарной плитки, парапетов, ограждения нижней площадки у мемориала им. В.В. Баныкина. Прорабатываются вопросы организации санитарной зоны, поскольку в экскурсионном маршруте в этом месте запланирована остановка.

Кроме того, готовятся варианты по организации уличного пространства на «новой набережной» Комсомольского района - там планируется проводить «живые» уроки, «открытые лекции» по географии, краеведению, экологии, соревновании по брейк-дансу и другим видам уличного искусства. Схожий вариант развития городской среды прорабатывается и на территории памятника Татищеву, Площади Свободы в Центральном районе и площади возле Спасо-Преображенского собора в Автозаводском районе.

Тольяттинские вандалы против горожан

В текущем году в городе появятся 37 новых остановок общественного транспорта. При этом 21 павильон сделают из металла и лишь 16 из оргстекла. И только на пути городского экскурсионного маршрута будут установлены стеклянные остановки.

На такой шаг придется пойти из-за граждан, которым явно плевать на то, как выглядит Тольятти - одна новенькая партия прозрачных остановок, появившаяся в прошлом году на улицах города, быстро стала разбираться горожанами на запчасти. Вандалоустойчивое стекло, используемое на этих остановках, тольттинцы снимают и, судя по всему, используют в личных целях.

К настоящему моменту таким образом пострадали семнадцать остановок. К гарантийным случаям воровство не относится, а потому восстанавливать павильоны приходится за счет бюджета. В городской казне средства на эти цели не предусмотрены.

А в ночь с 23 на 24 июля, спустя лишь месяц после завершения международного проекта «Медуза превращает нас в искусство», появились первые акты вандализма на территории танцевальной площадки «Пятак» (Набережная 6-го квартала).

В рамках проекта были представлены стрит-арт работы, которые реализовали художники Джаир Мартинес (Турин, Италия) и Елисей Жуковский (Тольятти, Россия). Они представили свои варианты заполнения пространства новыми смыслами, превратив заброшенный объект в произведение искусства.

К сожалению, некоторые горожане не смогли в силу воспитания и развития оценить работу художников – арт-объекты серьезно пострадали от рук и, скорее всего, ног жителей, «весело» отдыхающих на набережной. Поэтому команда проекта решила снова показать положительный подход к общественным пространствам и провела мини-акцию, чтобы восстановить разрушенные арт-объекты.



Надеясь на уважительное отношение жителей к городу и на более подробное информирование об изменениях городской территории от администрации, организаторы решили запустить медиа-акцию, в рамках которой предлагается репостнуть в соц.сетях фотографии восстановленных арт-объектов с хэштегами #городэтоя #пятак2017 #здесьбылмеждународныйпроект

На этой же неделе неравнодушные тольяттинцы собственными силами начали наводить порядок в сквере, расположенном рядом с ТЦ «Русь-на-Волге». В рамках экологической акции в сквере заменили 18 лавочек на новые, прошла стрижка газона и уборка мусора. Всеми работами занимались 17 человек. Как сообщили организаторы акции, на проведение работ ушло около 8 часов. На следующий день прошел второй этап работ в сквере - продолжилась стрижка газона, были подметены улицы и прикреплены оставшиеся доски на лавочках.

Тем временем, власти города завершают подготовку к внутриквартальному ремонту дорог. В течение 2017-2018 г.г. в Тольятти будут отремонтированы 86 объектов общей площадью более 180 тыс кв. метров.

Благодаря поддержке областного бюджета на обновление асфальтового покрытия проездов и дворов направлено 268,8 млн рублей. Эти средства будут распределены на два года. Так, до конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. В следующем году предстоят работы по 50 объектам на 175,3 млн рублей, сообщили в горадминистрации.

Аукцион по определению подрядчика, который займется внутриквартальным ремонтом, намечен на 11 августа.

Общественные советы микрорайонов начали свою работу

С 21 июля в Автозаводском районе согласно графику начались первичные встречи с членами общественных советов микрорайонов.

На повестке дня пока стоят организационные вопросы: выбор председателей, заместителей и секретарей, но совсем скоро работа перейдет в активное русло. На членов ОСМ возложен ряд важнейших задач: в домах – содержание общего имущества, текущий и капитальный ремонт, во дворах – благоустройство общественных территорий, в городе – дороги. Особое внимание будет уделяться контролю продаж алкогольной продукции в микрорайонах.

"У общественных инспекторов будут удостоверения и прописанные права, которые дадут им большие полномочия, – рассказал председатель общественного совета микрорайона 28А Николай Остудин. – Например, обнаружили нарушение, подали запрос в полицию и совместно отработали".

В данный момент завершается работа по формированию общественных советов микрорайонов. У жителей города еще есть возможность подать заявку на участие участия в общественном и координационном совете микрорайона. Анкеты и заявки принимаются в административных зданиях города, в здании городской думы и отделениях МФЦ.

В Тольятти меняются работа маршрутов и стоимость проезда на дачные массивы

Администрация города сообщила об изменении стоимости проезда на садово-дачные массивы. С 1 августа изменится стоимость проезда по маршруту № 251/138д/159 «*ОП «Автовокзал» - с. Сосновка (СНТ «Русские березы»)» (короткая схема движения).

А с 5 августа меняется расписание, пункты отправления автобусов и стоимость проезда маршрутов № 156/172к, 239, 268 и 322.

Отправление автобусов на садово-дачные массивы будет осуществляться с площадки ТРК «Парк Хаус». Схема движения маршрута № 156/172к: Автозаводское шоссе – Южное шоссе – дорога «Тольятти – Ягодное» – дорога до садово-дачных массивов. Остановки для посадки/высадки пассажиров будут осуществлять на каждом остановочном пункте по ходу следования автобуса.