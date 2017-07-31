В Самарской области установлен высший класс пожароопасности лесов

Главное управление МЧС России по Самарской области информирует: ожидается высокая пожароопасность лесов
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 31 июля - 1 августа 2017 г. местами по Самарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5-й класс).
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
-Соблюдайте запрет на посещение лесов;
-Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
-Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
-Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;
-Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
-Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
-Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.