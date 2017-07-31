Тольяттинские полицейские нашли краденные автомобильный аккумулятор в такси

Подозреваемого в краже сотрудники Росгвардии задержали на улице Победы в Тольятти. Патрулировавший центральный район города экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на такси с четырьмя пассажирами, остановившееся возле одного из ломбардов. Из машины вышел молодой человек с автомобильным аккумулятором в руках, зашел в ломбард и вскоре вернулся, по-прежнему держа в руках батарею.

Предположив, что аккумулятор может быть украден, сотрудники Росгвардии решили проверить людей, находившихся в автомобиле, на причастность к противоправным деяниям, совершенным в Тольятти. Водитель транспортного средства рассказал, что несколько минут назад от дома на бульваре Ленина забрал четырех человек, у одного из которых был при себе аккумулятор. Пассажиры назвали адрес ломбарда, а после того, как батарею у них не приняли, хотели ехать в один из тольяттинских ГСК.

По информационным базам данных сотрудники Росгвардии выяснили, что переносивший аккумулятор тольяттинец 1995 года рождения ранее подозревался в хищениях из автотранспорта. На вопрос о том, откуда у него батарея, он признался, что около половины первого ночи вскрыл ВАЗ-2105, припаркованный на улице Жилина, и снял с него аккумулятор. Встретившись с друзьями, хотел сдать его в ломбард, а вырученные средства потратить на личные нужды.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. По результатам разбирательства следственные органы приняли решение возбудить в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Кража»